Marinha abre investigação contra militar por questionar os R$ 89 mil depositados na conta de Michelle

247 - Por criticar Jair Bolsoanro nas redes sociais, a Marinha decidiu abrir sindicância contra um terceiro sargento que atua na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Michel Uchiha, que é militante do movimento LGBTQI+ e pré-candidato a vereador pelo PSB, questionou por que a primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz — ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) e amigo de Bolsonaro — e da esposa dele, Márcia Aguiar. A informação é do UOL.

A investigação foi aberta sob a acusação de que, com o questionamento em seu perfil pessoal no Twitter sobre os R$ 89 mil depositados na conta de Michelle, Uchiha estaria fazendo uso político-partidário das redes sociais, o que é vetado pela legislação interna da Marinha.

Michel, que serve a Marinha há quase 11 anos, afirma que, após tornar pública sua pré-candidatura a vereador, vem recebendo mensagens em tom de ameaça dos próprios colegas de farda por meio do WhatsApp e redes sociais. "Não aguenta um tapa", escreveu um internauta.

