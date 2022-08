Mario Frias usa endereço fantasma para concorrer por São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-secretário da Cultura Mario Frias, candidato a deputado federal por São Paulo pelo PL, usou um endereço “laranja” para concorrer ao cargo pelo estado.

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, Frias - que sempre morou no Rio de Janeiro -, transferiu seu domicílio eleitoral para São Paulo quando ainda era secretário especial de Cultura, cargo que ocupou até o fim de março deste ano. Segundo a reportagem, o candidato registrou como seu endereço um imovel da família do atual secretário da pasta, Hélio Ferraz de Oliveira.

O endereço em São Paulo que consta na candidatura de Frias está registrado desde 2013 como sede de uma empresa de Carla Ferraz de Oliveira, irmã do atual secretário de Cultura, Hélio Ferraz.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.