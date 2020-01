Maristela, filha de Michel Temer, atropela e quebra perna de mulher em São Paulo. CNH estava vencida

Revista Fórum - Maristela Temer, filha de Michel Temer indiciada em outubro por escândalo com a reforma de sua casa, atropelou uma mulher em Pinheiros, em São Paulo, nesta quarta-feira (29).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atropelamento ocorreu às 8h10 da manhã. Ela utilizava um veículo Honda e estava com a carteira de habilitação vencida desde 4 de setembro do ano passado. De acordo com informações da Record TV, o veículo estava com restrição judicial e não poderia rodar.

