Marta Suplicy foi a melhor prefeita de SP, mostra pesquisa Quaest

247 - Prestes a retornar ao PT, a ex-senadora Marta Suplicy foi a melhor prefeita que a cidade de São Paulo já teve, com 24% dos votos. De acordo com a pesquisa Quaest, a deputada federal Luiza Erundina (Psol) e o ex-deputado Paulo Maluf (PP) ficaram em segundo lugar, com 9%.

A parlamentar integrava o Partido dos Trabalhadores quando foi prefeita e Maluf começou a gestão no PPR e terminou o mandato quando já era membro do Partido Progressista.

As estatísticas apontaram que Bruno Covas (PSDB), falecido em 2021, e Gilberto Kassab (PSD) apareceram na terceira posição, com 8%. Quando foi prefeito, o pessedista começou o mandato no PFL, passou pelo DEM e foi para o seu atual partido.

O atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), conseguiu 7%, na quarta posição, mostrou a pesquisa Quaest. Os números apontaram que Mário Covas, falecido em 2001 quando integrava o PSDB, teve 3% dos votos. Ele era do PMDB na época em que foi o chefe do Executivo municipal. João Doria (PSDB) teve 2% e o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), 1%.

A pesquisa foi realizada em dezembro, com três mil pessoas na capital paulista.

