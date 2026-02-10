Matinê Esquerdinha Livre se consolida como carnaval para famílias em SP

247 - A Matinê Esquerdinha Livre volta a ocupar, no dia 15 de fevereiro, o Galpão Cultural Elza Soares, nos Campos Elíseos, reafirmando-se como uma opção de Carnaval pensada para toda a família na cidade de São Paulo. Em sua quarta edição consecutiva no espaço, o evento aposta em uma proposta acolhedora e democrática, reunindo crianças, adultos e famílias inteiras em um ambiente seguro, afetivo e orientado pelo respeito, pela diversidade cultural e pela economia solidária.

Segundo informações divulgadas pela organização do evento, a Matinê Esquerdinha Livre tem se consolidado como uma alternativa ao Carnaval tradicional ao valorizar o encontro entre gerações, a convivência comunitária e o fortalecimento de iniciativas coletivas. A proposta vai além da folia e cria um espaço em que o brincar, a cultura e a participação social caminham juntos, promovendo uma experiência inclusiva para públicos de todas as idades.

Ao longo do dia, o público tem acesso a uma programação cultural diversificada, com bloquinhos de Carnaval que animam o espaço e estimulam a participação coletiva. Um dos destaques é a presença do Bloco Afro Ilú Obá De Min, que encerra seu cortejo no Galpão Cultural Elza Soares, reforçando a valorização da cultura afro-brasileira e sua centralidade nas manifestações carnavalescas da cidade.

Outro eixo importante do evento é a economia solidária. A Matinê Esquerdinha Livre reúne empreendedoras e empreendedores que apresentam produtos desenvolvidos a partir de práticas colaborativas e sustentáveis, ampliando a visibilidade de iniciativas comprometidas com o trabalho coletivo e o consumo consciente.

A programação acontece das 11h às 19h30, na Alameda Eduardo Prado, 474, nos Campos Elíseos. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla. Ao longo de quatro edições consecutivas, a Matinê Esquerdinha Livre se firma como uma alternativa acessível, afetiva e consciente para quem busca vivenciar o Carnaval de São Paulo em um espaço de acolhimento, diversidade e celebração coletiva.