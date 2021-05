MC Kevin cai do 11º andar de um hotel no RJ e o seu estado de saúde é grave

Revista Fórum - O cantor MC Kevin, de 23 anos, caiu do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (16). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros ao G1.

O artista foi levado pelos bombeiros do agrupamento da Barra da Tijuca para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o estado de saúde do cantor, ao ser resgatado, era grave.

MC Kevin está no Rio de Janeiro para a realização de shows. Na madrugada de sábado para domingo ele chegou a postar em suas redes. “E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show”, postou o cantor.

