MC Kevin morre no Rio após cair do 11º andar de hotel

247 - O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu neste domingo (16) depois de cair do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, às 18h13 foi acionado para atender ocorrência de queda. MC Kevin foi levado em estado muito grave ao hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul. A Polícia Civil informa que a 16ª delegacia investiga o caso.

MC Kevin estava no Rio de Janeiro para a realização de shows. Na madrugada de sábado para domingo ele chegou a postar em suas redes. “E aí, família, suave, como que vocês estão? Estou aqui na Barra, partiu show”, postou o cantor.

Ao que tudo indica, Mc Kevin acabou de pular do quinto andar de um prédio, estamos atrás de mais informações para falar com vocês da melhor forma! Já entramos em contato com algumas pessoas próximas a ele e já atualizo aqui! Esperamos que nada tenha acontecido pic.twitter.com/FS18FHLm72 — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) May 16, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.