MC Kevin sofreu 13 fraturas em queda de varanda, aponta laudo do IML

De acordo com o documento assinado pelo perito legista Leonardo Huber Tauil, o cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, disse que foram identificadas fraturas no nariz, no maxilar, na mandíbula e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo edit

247 - O laudo de exame de necropsia feito no corpo do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, na manhã da última segunda-feira (17), apontou que o funkeiro teve 13 fraturas no corpo ao cair de uma altura de aproximadamente 18 metros de um hotel na orla na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O jovem, de 23 anos, sofreu hemorragia na cabeça, perfuração no pulmão e rompimento do fígado. A causa da morte é descrita como traumatismo crânio encefálico, provocado por ação contundente.

De acordo com o documento, assinado pelo perito legista Leonardo Huber Tauil, foram identificadas fraturas no nariz, no maxilar, na mandíbula e em 10 costelas do lado esquerdo do corpo. Kevin também estava com o olho roxo e a cabeça inchada. Também havia escoriações nas duas axilas e nas duas coxas. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

O perito Nelson Massini, professor titular de Medicina Legal da Uerj, afirmou que, ao supostamente tentar, pela varanda, descer da suíte 502, onde estava com o MC Victor Elias Fontenelle e com a modelo Bianca Domingues, Kevin se desequilibrou e bateu o peito lateralmente em um telhado. Depois, caiu no chão, próximo à piscina do hotel.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.