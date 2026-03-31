MC Poze do Rodo é feito refém durante assalto à sua casa no Rio

247 - O cantor MC Poze do Rodo foi vítima de um assalto violento na madrugada desta terça-feira (31), após ter sua casa invadida por criminosos armados no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles com base no depoimento prestado pelo artista à polícia.

De acordo com o relato, ao menos oito assaltantes participaram da ação criminosa, que ocorreu por volta das 2h30. Inicialmente, quatro homens encapuzados, armados com fuzis e pistolas, invadiram a residência. Na sequência, outros suspeitos também entraram no imóvel, ampliando o controle sobre o local.

Durante cerca de 40 minutos, o cantor e outras pessoas que estavam na casa foram rendidos, amarrados e agredidos com socos e chutes. Segundo o depoimento, os criminosos ainda registraram imagens da ação, o que pode ser utilizado nas investigações.

Após o crime, os assaltantes fugiram levando um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 2 milhões em joias, além de celulares, relógios, roupas de grife, perfumes e cerca de R$ 15 mil em dinheiro

.Ainda segundo o artista, os invasores afirmaram estar agindo a mando de chefes do tráfico, embora exista a suspeita de que essa informação tenha sido utilizada para confundir as vítimas durante a abordagem.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou, em nota, que o caso foi registrado como roubo a residência na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e que as investigações já estão em andamento. Peritos estiveram no local, e equipes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança da região.

Uma das linhas de apuração considera a possibilidade de que os criminosos tenham acessado o imóvel por uma área de mata nos fundos da residência, o que pode indicar planejamento prévio da ação.