'Me matou por dentro', diz jovem tatuada à força com nome de ex-namorado

"Acabou comigo com uma forma de me marcar e dizer que eu sou propriedade dele", afirmou Tayane Caldas, de 18 anos edit

Apoie o 247

ICL

247 - A jovem Tayane Caldas, de 18 anos, teve o rosto tatuado à força pelo ex-namorado, Gabriel Henrique Alves Coelho, que não aceitou o fim do relacionamento. Ela disse que foi mantida em cárcere no fim de semana, quando teve o rosto tatuado com o nome do ex. Ele foi preso após a família dela fazer uma denúncia. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (23) em reportagem do portal G1.

"Quando eu olhei, não era mais eu, não sou eu com isso aqui. Para mim, ele me matou por dentro, acabou comigo com uma forma de me marcar e dizer que eu sou propriedade dele", afirmou Tayane.

A vítima disse que saía de casa na sexta-feira (20) para ir a um curso, quando ele a encontrou e obrigou que seguisse em seu carro com ele. Ela disse que, na casa dele, foi torturada, com agressões e ofensas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Logo depois das agressões, ele amarrou os meus dois braços e falou que ia tatuar meu rosto. Eu chorei, implorei. Eu pedi para ele não fazer isso porque ia destruir a minha vida e ela disse que faria mesmo assim. E enquanto eu gritava, ele me batia. Eu só vi a tatuagem pronta depois e só conseguia chorar", conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE