Médica é suspensa pelo Cremesp após postar vídeos dançando com pele e gordura de pacientes

247 - O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) suspendeu temporariamente o registro profissional da cirurgiã plástica Caren Trisoglio Garcia, que atende em Ribeirão Preto (SP), após a médica compartilhar sem sua conta na rede Tic Toc vídeos que mostram pedaços de pele e sacos plásticos com gordura humana. A reportagem é do portal G1.

A suspensão ocorreu na quinta-feira (8), mas passou a constar no site do Cremesp neste sábado (10). Em nota, a entidade afirmou que aguarda a publicação da medida no Diário Oficial da União e informou que as investigações sobre a conduta da médica tramitarão sob sigilo.

O CRM de Caren está inativo e, portanto, ela não pode atender pacientes devido a uma interdição cautelar, que é válida enquanto o Cremesp investiga sua conduta. Caso sejam constatadas irregularidades em suapostura antiética e sensacionalista, a cirurgiã pode ter o registro cassado.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.