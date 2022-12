Médica que escravizou idosa por 27 anos ameaçou autoridades e se negou a entregar documentos

Apoie o 247

247 - A idosa de 82 anos resgatada de uma situação de trabalho análogo à escravidão na casa de uma médica e de um empresário em Ribeirão Preto (SP) está bem e aceitou fazer um acompanhamento psicológico, afirmou a auditora fiscal do trabalho Jamile Virgínio em coletiva de imprensa. As informações são do portal G1.

Segundo o Ministério Público do Trabalho (MPT), a trabalhadora ficou 27 anos trabalhando na residência sem receber salários e outros direitos trabalhistas.

Após o resgate, em 24 de outubro, ela optou por ficar na casa de familiares, em Jardinópolis (SP), e, de início, apresentou resistência ao tratamento.

Os patrões da trabalhadora eram uma médica e um empresário que não tiveram os nomes divulgados e são investigados também pela Polícia Federal (PF). Além de não pagar salários à mulher, o casal se apropriou de um cartão de Benefício Previdenciário Continuado (BPC), segundo os investigadores. A idosa vai ser indenizada e pode ainda receber uma pensão vitalícia de um salário mínimo

Houve resistência da patroa em aceitar as diligências das autoridades por meio de violência verbal, ameaças e impedimento de identificação e entrega de documentos.

