Medicamentos do “kit intubação” faltam em mais de 60% das unidades municipais de saúde de São Paulo

Revista Fórum - Um levantamento realizado pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems) apontou um quadro dramático no setor de saúde. Mais de 60% dos serviços municipais do estado estão com os estoques zerados de medicamentos do “kit intubação”.

O estoque de bloqueador neuromuscular, por exemplo, remédio específico para relaxamento da musculatura, que auxilia o paciente a permanecer com ventilação mecânica, está zerado em 68% dos serviços municipais do estado.

A falta desse tipo de medicamento ocorre nos locais adaptados para atendimento da Covid-19, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e hospitais de campanha.

