Médico anestesista que estuprou mulher durante o parto vira réu

Tribunal de Justiça do Rio acatou a denúncia do Ministério Público Estadual e Giovanni Quintella Bezerra responderá pelo crime de estupro de vulnerável

247 - O médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra, flagrado por vídeo estuprando uma mulher durante uma cesária em São João do Meriti (RJ), vira réu e responderá por crime de estupro de vulnerável. O Tribunal de Justiça do Rio acatou a denúncia do Ministério Público Estadual.

Na decisão, o juiz Luiz Gustavo Vasquez afirma que o crime foi cometido contra uma grávida e com a violação do dever inerente à profissão. Na denúncia, o MPE-RJ afirma que o médico atuou de forma livre e consciente e abusou da confiança que ele tinha com a paciente naquele momento. Além disso, ela também não teve qualquer direito de defesa, pois estava completamente sedada.

O MP pede indenização em favor da vítima não inferior a dez salários mínimos. A Justiça do Rio determinou sigilo do caso, para proteger a identidade da vítima.

Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante na última segunda-feira (11), depois que a equipe de técnicas e enfermeiras do Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense, desconfiada do comportamento do anestesista, deixou um celular gravando durante a cirurgia.

Bezerra pode ter cometido 60 estupros com as mesmas características, sendo três no mesmo domingo em que foi flagrado. Sua prisão flagrante foi tornada preventiva após uma audiência de custódia, portanto sem previsão para terminar.

Na terça-feira (12), o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) suspendeu o médico , que está impedido de exercer a medicina no estado fluminense.

