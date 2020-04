Médico David Uip se cura do coronavírus

David Uip é atualmente o coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus e está afastado desde 23 de março edit

247 - O médico infectologista e coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus em São Paulo, David Uip, se curou do coronavírus. Ele está afastado desde 23 março, data em que foi diagnosticado com a Covid-19.

Uip deve voltar ao cargo de coordenador, ocupado provisoriamente pela diretora de Vigilância Epidemiológica, Helena Sato.

