Médicos pela Democracia de Minas: Bolsonaro cometeu crime ao desobedecer orientações

Ao cumprimentar manifestantes em frente ao Palácio no último domingo, "Bolsonaro mostrou de forma arrogante que se julga acima das leis e que não respeita as instituições que jurou defender ao ser eleito", diz carta assinada pela Associação dos Médicos e Médicas em Defesa da Democracia de MG

247 - A Associação dos Médicos e Médicas em Defesa da Democracia de Minas Gerais publicou uma carta às entidades médicas e à população para criticar a atitude de Jair Bolsonaro no último domingo 15, quando descumpriu orientações médicas e cumprimentou manifestantes que foram às ruas contra as instituições. Leia a íntegra:

Lor, cartunista e médico pela democracia de Minas Gerais



Carta aberta às entidades médicas e à população

Um presidente irresponsável

Uma cena desconcertante foi vista no domingo, 15 de março de 2020, por milhões de brasileiros: o Presidente da República, comportando-se mais uma vez como uma pessoa irresponsável, incapaz de compreender a importância do seu cargo e o momento dramático que estamos vivendo, desprezou seus deveres de liderança e ignorou seu compromisso com o bem estar e a segurança da população que o elegeu.

Uma cena que, por si mesma, seria suficiente para o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro por crime de responsabilidade.

Ao sair do Palácio do Planalto e se aproximar da aglomeração de pessoas ele descumpriu o isolamento preventivo ao qual toda a equipe que o acompanhou ao exterior está sendo obrigada.

Pior, de forma intencional e sádica ele esfregou sua mão em mãos, rostos e celulares de dezenas de pessoas que, fanatizadas pelo seu mito, aplaudiam este gesto insano na manifestação antidemocrática em Brasília neste domingo.

Ao fazer isto, ele sabia que ainda poderia ser um portador do coronavirus, pois vários de sua comitiva já foram confirmados com o vírus e o seu teste ainda deveria ser repetido em alguns dias.

Somente a ignorância geral e científica de Jair Bolsonaro é capaz de explicar este crime doloso, capaz de causar danos às pessoas ali presentes e aumentar o risco coletivo, como advertem as autoridades médicas em todo o mundo.

Com sua atitude insana, Jair Bolsonaro envolveu também um médico da ANVISA, afrontando a ética médica, os profissionais da saúde e a população ameaçada pela pandemia.

Ao fazer isto, Jair Bolsonaro quis mostrar que apoia as manifestações antidemocráticas que desrespeitam as leis ao exaltarem o crime de pedir a intervenção militar, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional.

Ao apoiar estas manifestações ilegais Jair Bolsonaro é cúmplice do crime, agravado pelo fato de ele ser uma autoridade, justamente aquela que deveria fazer cumprir as leis e zelar pela saúde de seus concidadãos.

Ao fazer isto, Bolsonaro mostrou de forma arrogante que se julga acima das leis e que não respeita as instituições que jurou defender ao ser eleito.

Mas quem não cumpre a lei não pode ser o Presidente da República.

Por tudo isso, estamos diante de uma pessoa indigna para o cargo de Presidente da República.

A sociedade brasileira deve exigir o impeachment de Jair Bolsonaro.

FORA BOLSONARO!

ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS E MÉDICAS EM DEFESA DA DEMOCRACIA – MINAS GERAIS