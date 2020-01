Medo de contaminação faz água mineral sumir das prateleiras fluminenses

A Cedae irá iniciar o tratamento com carvão ativado na água fornecida para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro no começo da próxima semana. Enquanto isso não ocorre, água mineral sumiu de supermercados da periferia e do centro da capital devido ao temor de contaminação por parte da população edit

247 - A Ceade irá iniciar o tratamento com carvão ativado na água fornecida para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro no começo da próxima semana. Tratamento vem na esteira das reclamações de sujeira e mau cheiro na água que tem chegado às residências. O medo do risco de contaminação por parte da população resultou no aumento da procura por garrafas de água mineral em supermercados da periferia e do centro da capital, resultado no desabastecimento de alguns pontos de comércio.

Segundo a Cedae, o problema terá sido causado pela presença da enzima geosmina, que é liberada por microalgas. Ainda conforme a companhia, apesar das alterações no aspecto, cheiro e no gosto da água, a enzima não oferece riscos à saúde.

A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) informou que apesar do súbito aumento na procura por garrafas e garrafões de água mineral nos últimos dias o abastecimento não está comprometido.