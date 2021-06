Menina cai do quarto andar de prédio no Rio

Uma jovem de 12 anos foi levada em estado grave para um hospital no Centro do Rio. Uma tia disse que a sobrinha machucou um tornozelo e o rosto edit

247 - Uma menina de 12 anos identificada como Júlia Pereira Aguiar caiu do quarto andar de um prédio na Rua Conde de Bonfim, na Barra da Tijuca, Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (25).

A jovem foi levada em estado grave para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio. Uma tia disse que a sobrinha machucou um tornozelo e o rosto, mas não detalhou se houve fraturas. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Segundo os bombeiros, ela caiu sobre a fiação elétrica e foi socorrida por uma equipe do Quartel da Tijuca.

O porteiro Valdeci Silva dos Santos contou que ouviu o barulho da queda por volta das 5h45. "Foi um som muito forte. Falei com o morador da administração e ele chamou o socorro", contou. "Não reconheci de cara, estava toda machucada. Depois a mãe desceu correndo, desesperada. Conhecia desde a barriga da mãe. Uma menina tranquila", acrescentou.

