Menina de 11 anos vítima de estupro aguarda aborto há quatro dias no Espírito Santo

Uma menina de 11 anos de idade, residente na cidade de Mucurici, no interior do Espírito Santo, espera há quatro dias a realização de um aborto legal. Ela foi transferida para São Mateus (ES), a mesma cidade de origem da menina de dez anos que viajou ao Recife (PE) para ter acesso ao aborto legal

247 - Uma menina de 11 anos de idade, residente na cidade de Mucurici, no interior do Espírito Santo, espera há quatro dias a realização de um aborto legal. O promotor Edilson Tigre Pereira justificou a transferência com a necessidade de resguardar a vítima. "Eu sugeri a retirada da menina de Mucurici para evitar pressão", disse, conforme relato publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Ela foi vítima de estupros supostamente praticados pelo namorado de sua avó e teve a gestação de oito semanas identificada na última quinta-feira (27). O suspeito de praticar o crime foi preso preventivamente.

A criança foi encaminhada à cidade de São Mateus, localizada a 133 km de distância de sua cidade natal. Coincidentemente, São Mateus é a mesma cidade de origem da menina de dez anos que, há duas semanas, viajou a Recife (PE) para ter acesso ao aborto legal.

