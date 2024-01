Menina de 12 anos é encontrada morta na rua em BH; homem abandona vítima na calçada

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Ana Luíza Silva Gomes, de 12 anos foi encontrada morta em frente a uma casa no bairro Bela Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (16). De acordo com reportagem do G1, câmeras de segurança registraram o momento em que a menina entrou no imóvel acompanhada de um homem, às 10h13. Pouco mais de três horas depois, às 13h30, o suspeito, vestido com uma camisa diferente, deixou o local carregando a garota no colo, aparentemente desacordada, e a abandonou na calçada.

Segundo um parente da vítima, o homem que aparece nas imagens é desconhecido da família. De acordo com ele, Ana Luíza Silva Gomes morava no bairro Goiânia, na mesma região, com o pai e a irmã, de 10 anos. A polícia civil segue investigando mais detalhes sobre o caso.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: