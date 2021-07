Menino de 13 anos é alvejado por 14 tiros enquanto buscava primo para o aniversário da mãe no Rio

247 - Um menino de 13 anos identificado como David Souza Rodrigues foi morto, após levar 14 tiros na noite desse domingo (25) na localidade de Lagoa Feia, na cidade de São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. A Polícia Civil acredita que o jovem tenha sido morto por engano. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A Polícia Militar informou que, segundo relato do pai do adolescente, o menor tinha saído de moto para buscar um primo perto de casa para comemorar o aniversário da mãe de David e foi executado com 14 tiros. Moradores informaram que suspeitos em duas motos teriam feito os disparos contra o jovem, de acordo com a corporação.

David foi encaminhado para o Hospital Manoel Carola, mas chegou morto na unidade de saúde.

A Polícia Militar informou que facções opostas estariam em disputa pelo controle dos pontos de tráfico de drogas na localidade. Segundo a Polícia Civil, o menor não tinha antecedentes criminais.

Agentes fazem buscas para tentar localizar os suspeitos.

