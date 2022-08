Menino de três anos morre após ser achado desacordado dentro de piscina durante festa no litoral de SP

Apoie o 247

247 - Um menino de apenas três anos morreu após ser encontrado inconsciente dentro da piscina de uma casa, durante uma festa, em São Vicente, no litoral de São Paulo. O menino chegou a ser levado a uma unidade de saúde, mas não resistiu. A reportagem é do portal G1.

Segundo informações divulgadas pela polícia nesta terça-feira (16), a mãe do menino é uma jovem de 17 anos. Ela estava com o filho em uma festa na Rua Bahia, no bairro Samaritá, quando o viu desacordado na piscina e tentou salvá-lo.

Em determinado momento, ela viu que o filho estava em um brinquedo de pula-pula, instalado na parte dos fundos da casa. Ela aproveitou a diversão da criança e foi levar comida para o namorado dela, que estava na parte da frente da casa.

Quando a mãe retornou para ver o filho, ela não encontrou o menino no brinquedo. Ao olhar na direção da piscina, ela viu o par de chinelos da criança. A mãe seguiu para a piscina e viu o filho na água desacordado.

Ainda segundo a polícia, a mãe pulou na piscina para tentar salvar o filho. Ela o retirou da água e fez os primeiros socorros na área externa da piscina. Em seguida, o menino foi levado para o Pronto Atendimento do Parque das Bandeiras. A criança não resistiu e morreu na unidade.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

