Mesmo com cenário crítico da pandemia, Rio tem aglomerações e casa de show lotada

247 - O Rio de Janeiro teve, pela quinta noite seguida neste carnaval, festas clandestinas e aglomeração de pessoas sem máscara. Muitas das festas começaram à noite e continuaram na manhã desta terça-feira (16). A informação foi publicada pelo portal G1.

No começo do ano, a prefeitura interditou os espaços e casas noturnas só podem funcionar com clientes sentados.

No Vidigal, vários bares estavam cheios e na madrugada de domingo teve show com casa lotada.

Locais boêmios como as ruas Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, e Dias Ferreira, no Leblon, estavam lotados.

