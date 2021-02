Mesmo com vídeo expondo assédio, Fernando Cury nega importunação sexual contra Isa Penna

Defesa do deputado apresentou peça de defesa ao conselho de ética da Alesp na qual coloca em dúvida do ataque sexual, mesmo com toque flagrado pelas câmeras da Casa edit

247 - A defesa do deputado Fernando Cury (Cidadania-SP) apresentou peça de defesa ao conselho de ética da Alesp na qual coloca em dúvida do ataque sexual contra a também deputada Isa Penna, mesmo com toque flagrado pelas câmeras da Casa

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o processo em que Isa acusa Cury de importunação sexual foi aceito pela comissão de ética no último dia 10. Com isso, o deputado teve o prazo de cinco sessões para apresentar a defesa, período que se encerrou nesta quinta (18), quando a peça foi entregue à Assembleia.

O processo, relatado pelo deputado Emidio de Souza (PT), pode levar à cassação do deputado ou pode resultar em penas menores, como suspensão, censura e advertência —ou pode ainda ser arquivado. Eventual suspensão ou cassação precisam ser aprovadas não só no conselho, mas pelo plenário.

