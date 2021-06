Mesmo sem comorbidades, todos a partir de 18 anos podem se cadastrar para "xepa" da vacina em São Paulo

247 - A partir desta sexta-feira, 18, a cidade de São Paulo permitirá que todas as pessoas com 18 anos ou mais, mesmo sem comorbidades, se inscrevam nas unidades básicas de saúde para receber as doses remanescentes de vacinas contra a Covid-19, a “xepa”.

A aplicação das doses remanescentes será feita através de listas de espera, que serão definidas por cada unidade de saúde.

A prefeitura definiu que poderão se inscrever pessoas que morem, estudem ou trabalhem na região da unidade, comprovando o endereço.

Confira os locais de vacinação:

UBS: De segunda a sexta, das 7h às 19h

AMA/UBS Integrada: De segunda à sábado e feriados das 7h às 19h

Mega Drive e Farmácia: Das 8h às 17h (conforme necessidade da campanha)

Mega Posto: De segunda a sexta, das 8h às 17h

SAE – Serviço de Atenção Especializada: De segunda a sexta, das 8h às 17h

