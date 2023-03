Na gestão Tarcísio, Metrô de SP decide mudar nome da estação Paulo Freire para Fernão Dias

Apoie o 247

ICL

247 - Dirigentes do Metrô de São Paulo, que é controlado pelo governo estadual, decidiram mudar o nome de uma futura estação da linha 2-verde de Paulo Freire para Fernão Dias, informa a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A decisão foi tomada em janeiro deste ano, após a posse de Tarcísio de Freitas (Republicanos) como governador do estado.

Segundo o Metrô de São Paulo, a mudança foi baseada numa pesquisa de opinião realizada com moradores das regiões próximas à futura estação. A pesquisa teria sido concluída no final de 2022 e o nome do bandeirante Fernão Dias teria sido o preferido por 57% dos entrevistados, enquanto o do educador Paulo Freire obteve apenas 29%; Parque Novo Mundo obteve 14%.

De acordo com o Metrô, o nome de Paulo Freire era apenas provisório e foi utilizado para criar referências nos projetos até a confirmação pela pesquisa de opinião.

A futura estação está prevista para ser construída em um ponto da avenida Educador Paulo Freire, na capital paulista, próximo à rodovia Fernão Dias.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.