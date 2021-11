'Meu herói. Amor da minha vida', diz filha em homenagem ao pai morto em acidente aéreo que matou Marília Mendonça

"Sua presença é ilustre. Meu herói. Amor da minha vida. Seu abraço é o melhor e mais cheiroso do mundo", disse Vitória, filha do piloto de avião Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, vítima do acidente aéreo que também matou a cantora Marília Mendonça edit

247 - Filha mais velha do piloto de avião Geraldo Medeiros Júnior, de 56 anos, Vitória Medeiros, 19 anos, fez uma homenagem ao pai após a queda da aeronave, nessa sexta-feira (5), em Minas Gerais, onde também faleceu a cantora Marília Mendonça.

"Sua presença é ilustre. Meu herói. Amor da minha vida. Seu abraço é o melhor e mais cheiroso do mundo. Sou infinitamente grata por ter permanecido no eu abraço", disse a menina, que dormiu na casa de Geraldo, na Asa Sul, em Brasília (DF), na noite anterior ao acidente. O piloto e o copiloto do avião moravam no Distrito Federal.

Cinco pessoas morreram no acidente que aconteceu próximo a uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais.

