MG: Zema lidera com folga e pode se reeleger no 1º turno, diz Paraná Pesquisas

CartaCapital - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lidera com folga a corrida pela reeleição em 2022. Ele poderia, inclusive, ser reconduzido ao cargo no 1º turno, conforme levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 9.

Zema aparece com 46,5% das intenções de voto, contra 22,5% do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), o vice-líder. Vêm na sequência André Janones (Avante), com 5,7%; Duda Salabert (PDT), com 2,8%; Carlos Viana (PSD), com 2,2%; Reginaldo Lopes (PT), com 2,1%; Márcio Lacerda (sem partido), com 1,7%; Áurea Carolina (PSOL), com 0,8%; e Marcelo Álvaro Antônio (PSL), com 0,6%.

