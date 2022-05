Michelle Bolsonaro implode chance de mãe de Flávio ser vice de Romário

Apoie o 247

ICL

247 - "A costura política que estava em andamento para que Rogéria, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, fosse a primeira suplente na chapa de Romário (PL-RJ) ao Senado nas eleições deste ano implodiu e o motivo disso tem nome: Michelle Bolsonaro. Assim que soube da possibilidade, a primeira-dama torceu o nariz e auxiliares do presidente relataram que ele não fará contestação ao veto da atual mulher. Segundo relatos de interlocutores do presidente feitos à coluna, Jair Bolsonaro disse que não quer esse problema.", relata a jornalista Juliana Del Piva, em sua coluna no portal UOL.

A colunista segue o relato e informa que a "ideia de lançar Rogéria como suplente de Romário veio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) há algumas semanas. A opção foi revelada em uma reportagem do jornalista Gabriel Saboia, no jornal O Globo. Na análise do primogênito de Bolsonaro, a opção pela mãe dos três filhos mais velhos do presidente poderia mostrar proximidade do ex-jogador junto ao clã e se contrapor às críticas que são feitas a Romário. Entre os bolsonaristas mais radicais, há a defesa de lançar o deputado federal Daniel Silveira (PL-RJ) para a vaga no Senado. No entanto, devido à oposição de Michelle, o nome de Rogéria já está descartado na chapa de Romário e o PL discute outras opções."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE