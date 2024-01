Milicianos em Rio Bonito usavam porcos para ocultação de cadáveres

A polícia suspeita que os animais encontrados no sítio comandado pelo grupo eram alimentados com restos dos corpos edit

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu um síto em Rio Bonito, município na região metropolitana, utilizado por milicianos de Duque de Caxias (RJ) possivelmente como local para ocultação de cadáveres. Durante a operação realizada nesta quinta-feira (18), os agentes prenderam o caseiro e o segurança do sítio. As autoridades acreditam que os porcos encontrados no local eram alimentados com restos dos corpos.

O perímetro do sítio estava armado com diversas armadilhas, incluindo fios esticados e fogos de artifício direcionados para quem tentasse adentrar a área controlada pela milícia, conforme informado pela polícia ao Metrópoles. A criação de porcos no local chamou a atenção devido ao peso significativo dos animais, aumentando as suspeitas de seu uso para ocultação dos cadáveres.

Como informado pelo Metrópoles , a operação apreendeu duas pistolas e uma granada que estavam em posse do caseiro e do segurança. Além disso, foram confiscadas munições, roupas camufladas e coletes. Esta ação policial integra uma investigação relacionada a dois homicídios cometidos pelo grupo.

