Militantes de esquerda recebem carta com ameaças e balas de revólver em SP

247 - Um funcionário público de 61 anos, que não quer se identificar por questão de segurança, disse ter encontrado na última sexta-feira 24 na cidade de Botucatu, interior do estado de São Paulo, uma carta deixada em seu correio com ameaças mais balas de revólver por conta do seu posicionamento político de esquerda.

"Você é um idiota, fica postando mensagens contra pessoas de bem seu inútil, você é um petista lixo", disse o criminoso carta. "Fica esperto, sabemos onde você mora seu lixo, continua com suas postagens que você e sua amiga vão ver só", acrescentou. As informações são da Carta Capital.

Dentro do envelope havia dois projéteis, um de calibre .38 e outro .32. Na carta, o criminoso cita outra militante de esquerda do município, que também preferiu não ser identificada. Francisco e Maria (nomes fictícios) fazem posts nas redes sociais contra Jair Bolsonaro e políticos de direita da região. Francisco é filiado ao PT e ela já foi candidata a vereadora pelo MDB, na época em que o partido fazia coligação com o PT.

Em outra da parte da carta, o autor das ameaças disse que funcionários da polícia de Botucatu sabem quem são as vítimas, uma vez que recebem diversas críticas feitas pela dupla. "Agora eu quero ver você correr na delegacia pedir ajuda se você sempre falou mal da polícia, seu filho da p. Vai lá, vagabundo, a polícia sabe quem é você", escreve.

Francisco e Maria fizeram Boletim de Ocorrência por difamação, ofensa, injúria e ameaça de morte no Plantão Policial de Botucatu, que deve instaurar investigação para apurar os fatos. Autoridades confiscaram o material para perícia.

