Militantes do PT pedem expulsão de Quaquá após foto com Pazuello

247 – Um grupo de militantes do Partido dos Trabalhadores, que inclui o geólogo Guilherme Estrella, um dos responsáveis pela descoberta do pré-sal, pede a expulsão do deputado federal Washington Quaquá, que divulgou foto ao lado do ex-ministro da Saúde e também deputado Eduardo Pazuello. Confira:

Ao Diretório Nacional do PT.

Pedido de comissão de ética para o dirigente nacional e deputado federal Washington Quaquá

No dia 14 de fevereiro de 2023 o vice-presidente nacional do PT e deputado federal Washington Quaquá postou em suas redes sociais uma foto de carinho e confraternização com o deputado Eduardo Pazuello, ofendendo o coração ético/ideológico/político do nosso partido, uma indignidade inaceitável.

Pazuello foi o ministro da Saúde de Bolsonaro que dificultou a aquisição de vacinas e o processo de imunização da população brasileira; que comprou e estimulou o uso de cloroquina; que atrasou o envio de oxigênio para o Amazonas. Ele é, ao lado de Bolsonaro, um dos principais responsáveis pelas mortes de milhares de brasileiros pela covid 19. Lula pediu cadeia para Pazuello por tudo que o militar bolsonarista fez contra a vida dos brasileiros na pandemia.

Pazuello, como ministro da Saúde, é responsável direto pela situação dos ianomâmis. Pazuello é um general da reserva, defensor da ditadura cívico-militar, das torturas e mortes do regime autoritário instalado no Brasil entre 1964 e 1985.

Anistiar bolsonaristas convictos não é criar pontes, é perder qualquer noção de luta de classes, de identidade ideológica e política. É desprezar a história do PT, os lutadores e lutadoras de ontem e hoje.

Pedimos a abertura de comissão de ética para a expulsão do dirigente e deputado Quaquá.

Fátima Lima – Coordenadora do Setorial de Educação PT-RJ

Guilherme Estrella – militante do PT-Nova Friburgo

Olavo Brandão Carneiro – Secretário de Formação Política do PT-RJ

