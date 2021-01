Milton Leite (DEM) é eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Câmara Municipal de São Paulo - Por 49 votos favoráveis, a Câmara Municipal de São Paulo elegeu, na tarde desta sexta-feira (1/1), o vereador Milton Leite (DEM) para presidente do Legislativo paulistano. Ele estará à frente dos trabalhos legislativos ao longo deste ano. A concorrente, vereadora Erika Hilton (PSOL), recebeu 6 votos.

Perfil

Milton Leite tem 64 anos e ocupa uma cadeira na Casa desde 1997. Este é o sétimo mandato consecutivo do parlamentar, que foi reeleito para esta legislatura com 132.716 votos. Leite já presidiu a Câmara Municipal de São Paulo entre 2017 e 2018.

O presidente eleito disse que buscará equilíbrio diante da grande diversidade do Legislativo e harmonia para a condução dos trabalhos este ano. Ele afirmou que também manterá o compromisso com a austeridade. “O meu compromisso nesta Casa é a austeridade, mantendo as mesmas condições de trabalho para os vereadores e corpo técnico da Casa. É preciso mostrar para a sociedade, especialmente com a pandemia, que essa Casa deu exemplo de austeridade, dedicação e entrega”, afirmou Leite.

Atribuições do presidente

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo tem entre as principais funções manter a ordem dos trabalhos legislativos, dar publicidade aos Atos da Casa e zelar pelo cumprimento do Regimento Interno.

Também é de competência do presidente da Casa anunciar e convocar as sessões plenárias e as reuniões da Mesa Diretora, dar posse aos vereadores e suplentes, além de exercer a chefia do Executivo Municipal, em casos específicos previstos na lei.

