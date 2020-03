Minas investiga excesso de cadáveres em funerária e estuda exumação para testar coronavírus

247 - O governo de Minas Gerais colocou sob investigação a chegada de 41 cadáveres, em um intervalo de 48 horas, numa funerária de Belo Horizonte.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "o governo de Minas Gerais admite que corpos estão sendo enterrados no Estado sem que se saiba se a morte se deu por causa da nova doença. O diagnóstico do coronavírus depende de exames laboratoriais “realizados em vida, e não de necropsia”, afirma a secretaria de Saúde. “Após o término da contingência epidemiológica, caso a autoridade policial entenda ser necessária, a exumação do corpo a poderá ser realizada”, diz."

A matéria ainda afirma que "no dia 22 de março, a Polícia Militar mineira recebeu uma denúncia anônima, em que um morador relatava a existência de corpos acumulados em uma funerária da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ao chegar ao local, a equipe do 5º Batalhão se deparou com o gerente da funerária, que narrou que, entre os dias 20 e 22 deste mês, 73 cadáveres haviam chegado à funerária com laudos da causa da morte parecidos: pneumonia ou insuficiência respiratória."