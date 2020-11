Minas prevê aumento de 40% na pobreza no estado com fim do auxílio emergencial

A informação é do secretário-geral do governo mineiro, Mateus Simões. "O fim do auxílio emergencial aos cidadãos está nos indicando um aumento que pode chegar a 40% do número de pessoas abaixo da linha de pobreza no Estado", disse edit

247 - O secretário-geral do governo de Minas Gerais, Mateus Simões, afirmou que o governo estadual prevê um aumento de 40% do nível de pobreza em 2021 por causa do fim do auxílio emergencial pago pelo governo federal previsto para acabar em 31 de dezembro.

"O fim do auxílio emergencial aos cidadãos está nos indicando um aumento que pode chegar a 40% do número de pessoas abaixo da linha de pobreza no Estado", disse ela ao jornal Valor Econômico.

"Hoje são 2 milhões de pessoas aproximadamente [abaixo da linha da pobreza] e um cenário que temos é que esse número possa se aproximar de 2,8 milhões de pessoas", afirmou.

De acordo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o auxílio será prorrogado se houver uma segunda onda de casos de coronavírus no Brasil.

