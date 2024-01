Ministério das Cidades deve incluir no PAC projeto de drenagem em região afetada pelas chuvas no Rio de Janeiro

Apoie o 247

247 - O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou em entrevista à CNN Brasil que o governo federal está empenhado em acelerar a análise de medidas para atender às áreas atingidas pelas recentes e intensas chuvas no Rio de Janeiro. Entre as ações prioritárias, destaca-se o projeto Iguaçu, voltado para obras de drenagem, cujo custo estimado é de aproximadamente R$ 780 milhões, de acordo com informações do governo fluminense.

Na entrevista, o ministro afirmou que irá se reunir com o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Leonardo Picciani, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para avaliar o projeto que está cadastrado na etapa de seleção do Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC).

"Vamos correr com isso para finalizar essa seleção, para bater o martelo e começar as obras. Temos que priorizar as obras onde há risco alto ou muito alto, e que atinjam um grande número de pessoas para prevenir novas tragédias", disse Jader Filho.

Ele também destacou a necessidade de priorizar regiões com maior vulnerabilidade, não se limitando ao Rio de Janeiro, mas incluindo também áreas no Nordeste e em São Paulo. "Isso veio para ficar (desastres naturais). Temos que tornar as cidades mais resilientes e preparadas", enfatizou.

Jader Filho lamentou a falta de atenção dada a esses problemas em gestões federais passadas, destacando que, antes da aprovação da PEC da Transição, no início de 2023, havia previsão de apenas R$ 23 milhões para a área. Ele salientou que, somente no ano passado, foram destinados R$ 330 milhões para obras em municípios próximos a rios e morros no estado do Rio de Janeiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros,11 pessoas morreram durante as fortes chuvas que atingiram a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro e a região Metropolitana entre o sábado (13) e o domingo (14).

