Ministério de Damares persegue professores de escola em Resende (RJ) por expor alunos a “conceitos comunistas”

247 - Professores da rede pública de ensino da cidade fluminense de Resende estão apreensivos depois que o diretor de um colégio local recebeu intimação da polícia para responder a uma denúncia enviada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Um "relato de ocorrência" da pasta comandada por Damares Alves informa que alunos do Colégio Municipal Getúlio Vargas estariam sendo expostos a "conceitos comunistas", onde professores estão "induzindo sua ideologia política, além de pregar ensinamentos de ideologias de gênero". A reportagem é do jornalista Chico Alves, em sua coluna no portal UOL.

O diretor da escola, Paulo Henrique Nogueira, recebeu a intimação no dia 18 de novembro e prestou depoimento à Polícia Civil quatro dias depois. "A denúncia distorce o conteúdo que é ensinado na escola, sobre materialismo científico, sobre sexualidade. Isso faz parte do currículo das áreas de Humanas e Ciências da Natureza", disse à coluna Marcelo Klein, que é professor de História na escola.

Resende é considerada uma cidade de comportamento conservador, onde residem muitos militares. É ali que se localiza a Academia Militar de Agulhas Negras (Aman), centro responsável pela formação de oficiais que chegam à cúpula do Exército. Jair Bolsonaro foi aluno da Aman.

"Mesmo sendo uma cidade conservadora, nunca vimos nada parecido", garante Claudia Luiza de Oliveira, presidente da Associação dos Profissionais da Educação Municipal de Resende. "Isso fere a liberdade de cátedra".

O documento do MMFDH é baseado em denúncia anônima. "Denunciante informa que Escola Municipal Getúlio Vargas está expondo os adolescentes aos conceitos comunistas, induzindo sua ideologia política. Além de também pregar ensinamentos de ideologia de gênero. Denunciante alega que a responsabilidade de direcionar a conduta dos jovens pertence unicamente aos pais e não à escola", diz o texto, que não cita o nome de nenhum professor.

