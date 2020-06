Ministério Público de SP abre inquérito contra deputado Douglas Garcia pelo “dossiê” de antifascistas

Fórum - O deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia (PSL-SP) se tornou alvo de um inquérito do Ministério Público de São Paulo por conta do “dossiê” que preparou contra manifestantes antifascistas.

A abertura do inquérito foi determinada nesta segunda-feira (8) pelo promotor Paulo Destro para apurar a utilização de equipamentos públicos da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na elaboração do relatório com quase mil nomes de pessoas que se declarariam antifascistas, contendo dados pessoas como número de documentos e até mesmo endereços de trabalho e de moradia.

Para o promotor, a elaboração do relatório do deputado, feito com dados que o próprio parlamentar pediu para que as pessoas enviassem, poderia configurar “prejuízo ao erário público, com desvio de finalidade ou de poder, afrontando os princípios constitucionais de legalidade e da moralidade no serviço público”.

Leia a íntegra na Fórum.

