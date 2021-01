Ministério Público instaura procedimentos para fiscalizar vacinação do grupo de risco no Rio

Os procuradores irão acompanhar a execução do cronograma e plano de vacinação de idosos e deficientes edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro instaurou dois procedimentos para fiscalizar a vacinação contra a Covid-19 no estado, nesta quinta-feira, 21. Os procuradores irão acompanhar a execução do cronograma e plano de vacinação de idosos e deficientes.

A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção ao Idoso da Capital irá acompanhar a vacinação de idosos em Instituições de Longa Permanência e a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Pessoa com Deficiência da Capital irá monitorar o cumprimento da vacinação prioritária de deficientes, também institucionalizados. Essas pessoas compõem o grupo de risco do novo coronavírus.

As secretarias municipal e estadual de Saúde do Rio terão que fornecer ao MP informações com o cronograma de vacinação, idosos e deficientes já imunizados, instituições que já foram contempladas pela vacinação e se a segunda dose para esses grupos já está garantida.

O conhecimento liberta. Saiba mais