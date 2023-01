Ministra do Turismo afirma que recuperação do Galeão é uma de suas prioridades

"Sou ministra do Turismo do Brasil, mas não tem como negar o potencial turístico do Rio, que é um dos mais importantes cartões-postais do país", declarou Daniela Carneiro edit

Agenda do Poder - A recuperação do protagonismo do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, que chegou a ser uma das mais importantes portas de entrada no país, foi um dos destaques da primeira reunião da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com o trade turístico do Rio de Janeiro.

Estiveram presentes além dos representantes dos hotéis do Rio, Alfredo Lopes, presidente do Sindhotéis; Paulo Michel, presidente da ABIH Rio; Gustavo Tutuca, secretário estadual do Turismo; Sérgio Ricardo, presidente da TurisRio; Cássio Nogueira de Castro, subsecretário de concessões e parcerias do Governo do Estado do Rio; e Pedro Guimarães, diretor-presidente da Apresenta Rio.

“Sou ministra do Turismo do Brasil, mas não tem como negar todo o potencial turístico do Rio de Janeiro, que é um dos mais importantes cartões-postais do nosso país. Acredito no diálogo e na construção de políticas públicas que mudam vidas. Contem conosco”, afirmou a ministra Daniela Carneiro.

Durante a agenda, a presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (Abeoc), Fátima Facuri, ressaltou a importância dos eventos para o setor. “Queremos trabalhar os eventos internacionais para impulsionar ainda mais todo o segmento turístico”, comentou.

Para o secretário de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, o momento é de otimismo. “A expectativa é enorme, temos uma ministra que conhece o estado, tem sensibilidade e uma enorme capacidade política de articulação em um momento que o turismo está se recuperando”, avaliou.

