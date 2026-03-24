Mistéria na Praia Grande: o que já se sabe sobre a morte de crianças encontradas em carro abandonado

247 - A morte dos primos Henry Miguel Coelho Santana, de 4 anos, e Pedro Henrique Araújo Santana, de 6, chocou moradores de Praia Grande e mobiliza uma investigação da Polícia Civil. As informações foram publicadas pelo Metrópoles. As crianças desapareceram na tarde de domingo (22) e foram encontradas mortas poucas horas depois, dentro de um carro abandonado, com sinais de violência.

Os meninos estavam sob os cuidados da avó, no bairro Vila Sônia, quando desapareceram. Segundo relatos, eles brincavam em frente à residência da família quando, por volta das 14h, a responsável entrou rapidamente em casa para beber água. Ao retornar, não encontrou mais as crianças, o que deu início a uma mobilização imediata de familiares e vizinhos em busca dos primos.

Imagens de câmeras de segurança registraram os últimos momentos dos meninos antes do desaparecimento. Nas gravações, eles aparecem caminhando sozinhos por uma rua da região. A partir daí, não houve mais contato até a localização dos corpos, já durante a madrugada de segunda-feira (23).

Os corpos foram encontrados dentro de um veículo modelo Volkswagen Polo, estacionado em um terreno cercado e fechado com cadeado. No entanto, havia uma passagem improvisada nos fundos, próxima a uma área de vegetação, o que pode ter permitido o acesso ao local. A descoberta foi feita por um adolescente que passava pela região e percebeu a presença das crianças dentro do carro, chamando por ajuda.

Familiares que participavam das buscas correram até o local e confirmaram que se tratava de Henry e Pedro. De acordo com a Polícia Militar, os dois apresentavam sinais de agressão, o que reforça a suspeita de homicídio. O veículo foi apreendido para perícia, assim como objetos encontrados nas proximidades, incluindo uma enxada — que, em análise inicial, não apresentava vestígios de sangue.

As investigações também buscam rastrear o trajeto das crianças após o desaparecimento, por meio de imagens de câmeras de segurança, e identificar possíveis envolvidos no crime. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada pelas autoridades.Um dos principais focos da apuração é a possível ligação entre o duplo homicídio e uma tentativa de feminicídio ocorrida dias antes, também em Praia Grande. O caso envolve o tio das crianças, Wendrews Sant’Ana Vieira dos Santos, de 30 anos, que está foragido.

Segundo as investigações, ele teria invadido a casa da ex-companheira no dia 17 de março com a intenção de agredir a mãe dela, mas acabou ferindo a própria ex-mulher com um golpe na cabeça. A proximidade entre os locais dos dois episódios — cerca de 1,8 quilômetro — e o vínculo familiar levantaram a hipótese de que a morte dos meninos possa ter sido motivada por vingança.

Familiares das vítimas relatam que parentes da mulher agredida teriam feito ameaças após o ataque, afirmando que “o crime não ficaria impune”. A declaração passou a ser considerada um elemento relevante na investigação, embora ainda não haja confirmação oficial sobre a motivação.Apesar das suspeitas, a Polícia Civil trata a possível conexão com cautela e reforça que a linha de investigação ainda está em aberto. O objetivo é reunir provas técnicas que permitam esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.O caso segue em investigação e causa forte comoção na cidade, enquanto familiares aguardam respostas sobre o que levou à morte das duas crianças.