Modelo é encontrada morta no RJ e namorado é preso

247 - Uma modelo de 30 anos foi encontrada morta na madrugada desta quarta-feira (22) em um condomínio da Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O namorado da vítima foi preso sob suspeita de feminicídio e levado para a Delegacia de Homicídios, responsável pela investigação do caso.

As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal Folha de S.Paulo. De acordo com a reportagem, a principal linha de investigação aponta que a vítima, identificada como Ana Luiza Mateus, pode ter sido jogada do apartamento onde vivia com o companheiro.

Testemunhas relataram à polícia que o casal discutia desde a noite de terça-feira (21). Por volta das 5h da manhã, moradores do condomínio disseram ter ouvido um barulho vindo do local. A Polícia Militar do 31º Batalhão, no Recreio, foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o corpo da vítima em uma área comum do prédio.

O espaço foi isolado para a realização da perícia, que deve ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte. Até o momento, o nome do suspeito não foi divulgado, e não há confirmação se ele constituiu defesa. A reportagem não conseguiu contato com representantes legais do investigado.

Ana Luiza Mateus se apresentava nas redes sociais como psicóloga e empresária, sendo responsável por uma empresa que comercializava pílulas associadas ao emagrecimento. Ela também havia participado de concursos de beleza e foi candidata ao Miss Cosmo Bahia, seleção estadual de um concurso internacional criado no Vietnã, cuja primeira edição ocorreu em 2024.

A organização do concurso divulgou uma nota lamentando o ocorrido e destacando a gravidade da violência contra a mulher no país. “O caso convoca a uma reflexão urgente sobre a violência contra a mulher no Brasil”, afirmou a entidade. Em outro trecho, ressaltou: “O feminicídio não pode ser tratado como estatística ou rotina. É uma realidade que precisa ser enfrentada com seriedade, compromisso e ação coletiva”.

A nota também destacou a trajetória da vítima: “Ana Luiza era uma jovem em ascensão que construía com esforço e talento sua trajetória no universo miss.”