Modelo se vicia em drogas e é encontrada morta em SP após emboscada

Apoie o 247

ICL

247 - Uma ex-modelo de 34 anos foi assassinada e teve o corpo queimado em uma casa de shows abandonada, em Cotia, na Grande São Paulo. A mulher foi identificada como Aline Lais Lopes.

Segundo apurado pela TV Globo e reproduzido no G1, depois de ter o corpo queimado, ela foi colocada em um carrinho de supermercado e abandonada em uma passarela da Avenida Professor José Barreto, no Jardim Josemar, na manhã do dia 25 de fevereiro.

De acordo com a Delegacia Central de Cotia, a ex-modelo teria se tornado dependente química e caído em uma emboscada armada por uma outra mulher.

A suspeita de ser a mandante do crime, de nome Michele, teria descoberto que o marido estava fornecendo drogas para a ex-modelo em troca de sexo.

A vítima foi atraída para o local do crime por uma travesti, identificada como Júlia, e que está sendo procurada pela polícia. A vítima teria sido morta com um cadarço ou fio, por enforcamento. Depois disso, um sofá foi jogado sobre o corpo e incendiado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.