Molon contra as verbas eleitorais do PSB no Rio de Janeiro

247 – A ameaça feita pelo PSB de cortar as verbas eleitorais do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) não surtirão efeito algum. O motivo: é ele quem contra os recursos do partido no estado.

"Ameaçado de perder recursos do fundo eleitoral, Alessandro Molon (PSB) é quem controla a verba do PSB no Rio – ele é o presidente do diretório local e, regimentalmente, será dele a responsabilidade de receber e dividir a verba entre os políticos da sigla no Estado, como o candidato ao governo, Marcelo Freixo", informa a coluna política do Estado de S. Paulo .

"Dessa forma, a pressão de caciques do PSB para que ele deixe a disputa é vista com ceticismo por políticos do próprio partido, que além de duvidarem da sanção dizem não acreditar que Molon vá recuar. Ao ser confrontado pela cúpula da sigla sobre a insistência na candidatura, Molon disse que só deixaria a vaga ao Senado se o gesto ampliasse a aliança de Freixo no Rio, o que para ele não ocorre com André Ceciliano (PT)", aponta ainda a colunista.

