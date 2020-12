Molon: é inadmissível o PSB apoiar um candidato de Bolsonaro

247 – O diretório nacional do partido aprovou por 80 votos a zero, uma resolução que recomenda o não apoio de seus deputados ao candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon (RJ), que faz forte oposição a Bolsonaro e tinha sido voto vencido na quarta-feira, comemorou a resolução. "É inadmissível o partido apoiar um candidato do Planalto", disse ele, segundo reportagem do Globo.

Já o PT decidiu em reunião realizada ontem por sua executiva com deputados e senadores do partido que tentará construir uma unidade com as outras seis legendas de oposição (PDT, PCdoB, PSB, Rede, PV e PSOL) tanto para as eleições da Câmara quanto do Senado.

O conhecimento liberta. Saiba mais