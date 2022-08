Molon mantém candidatura ao Senado e trai acordo de PSB com PT no Rio

Como o diretório nacional do partido anunciou que cortará o repasse de verbas para ele, o candidato irá abrir uma vaquinha para financiar sua campanha edit

247 - Alessandro Molon (PSB) anunciou, nesta sexta-feira, 5, que seguirá candidato ao Senado. Como o diretório nacional do partido anunciou que cortará o repasse de verbas para ele, o candidato irá abrir uma vaquinha para financiar sua campanha.

Molon ainda alegou que o acordo do PT com o PSB para ele ceder a vaga da disputa a André Ceciliano (PT), em troca do apoio petista a Marcelo Freixo (PSB) ao governo, nunca foi firmado.

“Nunca houve um acordo do PSB com o PT para que a vaga ao Senado fosse cedida. Eu nunca fiz, nunca participei, nem autorizei, acordo para que essa vaga fosse cedida ao Partido dos Trabalhadores. Nem eu que sou presidente estadual, e nem o presidente nacional, Carlos Siqueira, que me autorizou a dizer isso expressamente na minha comunicação”, disse Molon.

“Me causam espanto alguns ataques que a gente vem recebendo, como se não pudéssemos representar a oposição nessa disputa. Precisamos resistir e manter a pré-candidatura para vencer o Senado”, continuou.

Nesta sexta, a executiva nacional do PT aprovou a manutenção da aliança em torno da candidatura Freixo, mesmo com a manutenção da insistência de Molon em seguir na disputa.

Ceciliano, ao jornal O Globo, voltou a cobrar que os acordos partidários sejam respeitados.

“Eu sou um soldado do meu partido. Não tenho nada contra ele (Molon). Mas acho que a candidatura dele não amplia”, disse. “Eu, ao contrário, fui prefeito de Paracambi duas vezes, presidi a Alerj na pior crise do Rio e sou da Baixada Fluminense, região onde tenho muito trabalho para mostrar”, destacou.

“Na política, o maior ativo que se pode ter é fazer compromisso, acordos democráticos, e cumpri-los”, afirmou.

