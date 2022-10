Molon pede voto útil para derrotar Romário: "é hora de somar"

Candidato do PSB está em segundo lugar edit

247 – "Crescemos muito, segundo o último Datafolha, divulgado agora há pouco. Romário, em queda. Os votos do nosso campo democrático derrotarão e pendurarão as chuteiras do bolsonarista. É a hora de somar. Temos essa chance. A escolha não é difícil", afirmou o deputado Alessandro Molon, que disputa o Senado pelo Rio de Janeiro.

O senador Romário (PL) segue isolado na liderança na disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada às 17h deste sábado (1º), a um dia da eleição. O candidato do PL tem 35% dos votos válidos - quando são excluídos em branco, nulos ou indecisos -, ante 37% da pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira (29).

Em segundo lugar, Alessandro Molon (PSB) aparece com 21% (ante 18% da pesquisa anterior), à frente de Clarissa Garotinho (União Brasil), que manteve os 16%. Em seguida vem Daniel Silveira (PTB): 10%; André Ceciliano (PT): 10%; e Cabo Daciolo (PDT): 5%. Bárbara Sinedino (PSTU) e Raul (UP) marcaram 1%.

