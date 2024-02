Monica Benício pede investigação contra Carlos Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A vereadora Monica Benício protocolou uma Representação no Tribunal de Contas do Município (TCM), na quinta-feira, pedindo a abertura de uma investigação para apurar se o vereador Carlos Bolsonaro utilizou a estrutura da Câmara de Vereadores do Rio para operar o esquema de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Informações (ABIN).

De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, em sua coluna no jornal O Globo, “O objetivo é apurar possíveis irregularidades cometidas contra o patrimônio público pelo filho de Bolsonaro”.

“Como se sabe, por ocasião da investigação iniciada pela Abin, nove computadores foram apreendidos do gabinete de Carlos na Câmara. Segundo a representação feita ao TCM, o filho de Jair Bolsonaro pode ter praticado enriquecimento ilícito, seguindo o que está previsto na Lei de Improbidade Administrativa”, elucida o jornalista.

