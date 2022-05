Monica Seixas vai acionar Conselho de Ética da Alesp contra deputado que falou em colocar 'cabresto' em sua boca

Além da ação contra o deputado Wellington Santos no Conselho de Ética, a parlamentar também disse que irá abrir um boletim de ocorrência sobre o caso edit

247 - A deputada estadual Monica Seixas (PSOL) disse que irá ingressar com uma representação contra o deputado Wellington Santos (Republicanos) junto a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por ele ter afirmado que iria “colocar um cabresto” em sua boca sempre que assumir a presidência das sessões. Ela também afirmou que irá abrir um boletim de ocorrência sobre o caso.

Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a discussão começou após Santos dizer, durante sessão na quarta-feira (18), que a parlamentar “importuna” o plenário da Casa. "Quero dizer a ela [Monica Seixas] que ontem, num momento que eu estava presidindo a sessão, ela estava importunando o plenário [...] é o que vossa excelência faz. Sempre. Várias vezes. Mas num momento que eu estiver ali [presidindo a sessão], eu vou sempre colocar um cabresto na sua boca porque não vou permitir que vossa excelência perturbe a ordem", teria dito o deputado, de acordo com a reportagem. "Não vai calar a minha boca", rebateu Monica.

Na terça-feira, Monica já havia discutido com o deputado Gilmaci Santos (Republicanos) durante a votação pela cassação do ex-deputado Arthur do Val (União Brasil). Segundo ela, na ocasião, Gilmaci a chamou de “louca” e chegou a colocar o dedo em seu nariz.

