Monique é internada com infecção urinária e pressão alta

247 - Mãe do menino Henry Borel, morto aos 4 anos, a professora Monique Medeiros foi internada na madrugada desta segunda-feira (12) no hospital penitenciário Hamilton Agostinho de Castro, na zona oeste do Rio, após ser diagnosticada com infecção urinária. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

Monique, que estava em uma cela do Instituto Penal Esmael Sirieiro, em Niterói, teve que ser transferida após passar mal, queixando-se de dificuldade de urinar. Segundo relatório médico, Monique apresentava ainda sinais de ansiedade e quadro de hipertensão arterial pressão. Monique também queixava-se de febre.

